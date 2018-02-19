В Курске заработала горячая линия в преддверии ЧМ-2018

В Курске открылась горячая линия по вопросам гостиничного обслуживания во время чемпионата мира по футболу 2018. Она будет работать с 19 февраля по 5 марта, об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Консультирование будет проводиться по вопросам ценовых ограничений, услуг размещения туристов, сроков и любым другим моментам, касающимся ЧМ-2018. В будни телефон будет работать с 9 до 16 часов с часовым перерывом с 13 до 14 часов.

Напомним, что мундиаль пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в ряде городов.