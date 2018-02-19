Понедельник
19 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

В Курске заработала горячая линия в преддверии ЧМ-2018

19 Февраля 2018 в 18:47
В Курске заработала горячая линия в преддверии ЧМ-2018

В Курске открылась горячая линия по вопросам гостиничного обслуживания во время чемпионата мира по футболу 2018. Она будет работать с 19 февраля по 5 марта, об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Консультирование будет проводиться по вопросам ценовых ограничений, услуг размещения туристов, сроков и любым другим моментам, касающимся ЧМ-2018. В будни телефон будет работать с 9 до 16 часов с часовым перерывом с 13 до 14 часов.

Напомним, что мундиаль пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в ряде городов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.