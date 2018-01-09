В Курске закончился первый этап реконструкции парка имени Дзержинского

Завершился первый этап реконструкции парка имени Дзержинского в Курске, во время которого были высажены деревья, возведены колонны на трёх входах, заменены тротуары. Работы продолжатся в 2018 году. Об этом в эфире НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Когда в парке пройдут основные работы, на территории появятся новые цветники и газоны, а вокруг него построят тротуар и велосипедно-роллерную трассу.

В Курске также планируется приведение в порядок ещё нескольких парков, в том числе Солянки, КЗТЗ и других.