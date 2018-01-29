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В Курске создали инновационную аптечку спасателя

29 Января 2018 в 15:39
В Курске создали инновационную аптечку спасателя
Фото: para-trip.ru

Штатная аптечка спасателя может быть более компактной, при этом все необходимые препараты в нее поместятся, а себестоимость значительно упадет. С предложением выступил начальник школы медицины катастроф Курска Никита Баранников. 

Как сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов, видоизмененная аптечка  напоминает пояс-сумку. Основой служит шейная шина на застежке, которая крепится к телу спасателя ремнями. На шине сделаны два кармана – в них кладут медикаменты, бинты, жгуты и другие необходимые предметы. Автор новации отметил, что опытный образец из яркой светоотражающей ткани обходится примерно в тысячу рублей.

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