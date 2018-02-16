В Курске пройдет встреча, посвященная музыканту Александру Башлачеву

Вечер, посвященный поэту и музыканту Алесандру Башлачеву пройдет в субботу 17 февраля в Курске, рассказал НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Александр Башлачев ушел из жизни 17 февраля 1988 года, ровно 30 лет назад. День памяти поэта приурочен именно к этой скорбной дате. На мероприятии гости смогут прочитать поэзию автора.

Башлачев считается представителем советского андеграунда и одним из лучших поэтов в русской рок-культуре. Он привнёс в музыку жанр поэмы, тем самым создав свой собственный стиль, который адаптирован для современности, но при этом связан с традициями фольклора.

Также в ноябре 2014 года был выпущен трибьют-альбом «Серебро и слёзы», записанный в 2010 году и посвященный памяти Александра Башлачева. Многие известные рок-музыканты России и постсоветского пространства, знавшие Башлачевалично, участвовали в проекте.