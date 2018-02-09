В Курске прошло празднование Всемирного дня робототехники

В Курске отметили Всемирный день робототехники. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Участие в празднике приняли студенты, школьники, аспиранты, молодые ученые, разработчики и эксперты в сфере мехатроники, которые представили свои воплощенные в жизнь идеи. К примеру, это был «Шагающий носорог», «Робот-эколог», «Чистильщик». Школьники стали участниками мастер-классов.

Отмечается, что завершали день гонки и дрифт на радиоуправляемых моделях автомобилей, которые тоже являются подобием роботов. А пилоты квадрокоптеров должны были демонстрировать высший пилотаж на специальной полосе препятствий.