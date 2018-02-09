Пятница
09 февраля
USD 57.67
EUR 70.77
Горячие новости

В Курске прошло празднование Всемирного дня робототехники

9 Февраля 2018 в 16:56
В Курске прошло празднование Всемирного дня робототехники

В Курске отметили Всемирный день робототехники. Об этом НСН рассказал сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Участие в празднике приняли студенты, школьники, аспиранты, молодые ученые, разработчики и эксперты в сфере мехатроники, которые представили свои воплощенные в жизнь идеи. К примеру, это был «Шагающий носорог», «Робот-эколог», «Чистильщик». Школьники стали участниками мастер-классов.

Отмечается, что завершали день гонки и дрифт на радиоуправляемых моделях автомобилей, которые тоже являются подобием роботов. А пилоты квадрокоптеров должны были демонстрировать высший пилотаж на специальной полосе препятствий.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.