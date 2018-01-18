В Курске переходят на электронные больничные

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Электронные больничные листки нетрудоспособности все чаще выдают в медучреждениях Курской области. С января текущего года было оформлено уже 350 таких больничных, сообщил в эфире НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Таким образом, специалисты Фонда социального страхования рассчитывают облегчить жизнь пациентам, врачам и работодателям. Основные поставщики программного обеспечения в области уже перестроились на ведение бухгалтерии с учетом электронного больничного. Одним из пилотных лечебных учреждений, которое ввело эту практику, стала Медвенская Центральная райбольница.