В Курске отменили ряд рейсов из-за крушения АН-148

Как заявил НСН сенатор Виталий Богданов на данный момент все самолеты «Саратовских авиалиний» проходят проверку, из-за чего в аэропорту отменен целый ряд рейсов. Напомним, что 11 февраля пассажирский АН-148, принадлежащий авиакомпании, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

В аэропорту отменены следующие рейсы: 6W-732 Курск - Москва, 6W-518 Санкт-Петербург - Курск, 6W-517 Курск - Санкт-Петербург. Пасажиры были уведомлены, что отмена данных рейсов связана с тем, что перелеты осуществляла компания «Саратовские авиалинии». Решение приостановить авиасообщения было принято руководством компании.

Напомним, что Росавиация начала проверку по факту крушения самолета в Подмосковье. На месте крушения были обнаружены бортовые самописцы. Семьям погибшим будут выплачены денежные компенсации.