В Курске открыли новую конно-спортивную школу

В Курске рядом со старым ипподромом открыли конно-спортивный комплекс. Он способен вместить 600 зрителей, а конюшня рассчитана более чем на сотню стойловых мест. Также в конюшнях предусмотрены мойки и даже солярий. В зависимости от сезона соревнования и занятия можно проводить под крышей или на открытом воздухе, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Строительство конно-спортивной школы началось в 2014 году. Полная стоимость объекта составляет 1,5 млрд рублей.

На торжественном открытии зрители представили показательные выступления ведущих спортсменов страны и соревнования по конкуру.