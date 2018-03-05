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В Курске открыли новую конно-спортивную школу

5 Марта 2018 в 17:29
В Курске открыли новую конно-спортивную школу

В Курске рядом со старым ипподромом открыли конно-спортивный комплекс. Он способен вместить 600 зрителей, а конюшня рассчитана более чем на сотню стойловых мест. Также в конюшнях предусмотрены мойки и даже солярий. В зависимости от сезона соревнования и занятия можно проводить под крышей или на открытом воздухе, сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Строительство конно-спортивной школы началось в 2014 году. Полная стоимость объекта составляет 1,5 млрд рублей. 

На торжественном открытии зрители представили показательные выступления ведущих спортсменов страны и соревнования по конкуру.

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