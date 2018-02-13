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В Курске появится памятник мультипликатору Борису Дежкину

13 Февраля 2018 в 18:37
В Курске появится памятник мультипликатору Борису Дежкину

В Курске появится памятник режиссёру-мультипликатору, художнику-постановщику и сценаристу Борису Дежкину. Как заявил НСН сенатор Виталий Богданов конкурс на создание монумента уже объявлен областным комитетом по культуре. 

Место, где будет установлен памятник, пока не определно. Принять участие в конкурсе смогут все желающие. 

Борис Петрович Дежкин родился в Курске в 1914 году. После переезда с семье в Москву с 1934 года работал в экспериментальной мультипликационной мастерской при ГУКФ под руководством Виктора Федоровича Смирнова, которая была преобразована в киностудию «Союзмультфильм» в 1936 году. Дежкин стал известен такими работами, как мультфильм «Слон и муравей» (1948), «Сердце храбреца» (1951), «Необыкновенный матч» (1955), «Шайбу! Шайбу!» (1964), «Матч-реванш» (1968).
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