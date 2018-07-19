Четверг
19 июля
USD 62.9
EUR 73.13
Горячие новости

В Крыму завели список «крымоненавистников»

19 Июля 2018 в 08:31
В Крыму завели список «крымоненавистников»

Известных людей, не признающих Крым российской территорией, будут включать в специальное досье. Такое решение приняла Общественная палата Республики, пишет «Свободная пресса».

В «крымское досье» вошли политические, общественные и культурные деятели, которые не признают волеизъявление крымчан в 2014 году, пытаются разжечь вражду на полуострове и угрожают терактами на полуострове, передают «Известия».

В список уже включены музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, актер Михаил Ефремов, писатель Борис Аканунин и другие деятели культуры, сообщает Ura.ru.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.