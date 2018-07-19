В Крыму завели список «крымоненавистников»

Известных людей, не признающих Крым российской территорией, будут включать в специальное досье. Такое решение приняла Общественная палата Республики, пишет «Свободная пресса».

В «крымское досье» вошли политические, общественные и культурные деятели, которые не признают волеизъявление крымчан в 2014 году, пытаются разжечь вражду на полуострове и угрожают терактами на полуострове, передают «Известия».

В список уже включены музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, актер Михаил Ефремов, писатель Борис Аканунин и другие деятели культуры, сообщает Ura.ru.