В Крыму выбрали лучшего осеменатора коров

Конкурс «Лучший по профессии» среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота во второй раз прошёл в Крыму. Как отметили в министерстве сельского хозяйства республики, развития племенного дела может сыграть важную роль в развитии крымского животноводства, отмечает КИА .

В профессиональном состязании приняли участие 11 специалистов. Они показали своё мастерство в лабораторной работе, ректальном осеменении коровы, а также продемонстрировали теоретические знания.

Абсолютным чемпионом стал техник-осеменатор из Первомайского района Крыма Решат Шамсединов. Были также определны лауреаты в шести номинациях. Все участники получили дипломы и денежные поощрения.