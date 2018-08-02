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В Крыму выбрали лучшего осеменатора коров

2 Августа 2018 в 19:57
В Крыму выбрали лучшего осеменатора коров

Конкурс «Лучший по профессии» среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота во второй раз прошёл в Крыму. Как отметили в министерстве сельского хозяйства республики, развития племенного дела может сыграть важную роль в развитии крымского животноводства, отмечает КИА.

В профессиональном состязании приняли участие 11 специалистов. Они показали своё мастерство в лабораторной работе, ректальном осеменении коровы, а также продемонстрировали теоретические знания. 

Абсолютным чемпионом стал техник-осеменатор из Первомайского района Крыма Решат Шамсединов. Были также определны лауреаты в шести номинациях. Все участники получили дипломы и денежные поощрения.

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