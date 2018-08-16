В Крыму вновь посоветовали Киеву не притеснять своих граждан

Анонсированные министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном ограничения в транспортном сообщении между Украиной и Россией являются репрессиями в отношении собственных граждан, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. Об этом сообщает РИА Новости.

Киевский министр уточнил, что в четверг подписал указ, который приведёт только к тому, что «в Москву будут ходить только медведи». Поскольку ранее Омелян уже высказался за отмену железнодорожного сообщения между двумя странами, наблюдатели посчитали, что сегодня он имел в виду уже автобусы.

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский предложил Киеву задуматься над тем, кому в первую очередь станет хуже от инициатив министра. По словам представителя Симферополя, основной транспортный поток ведь идет из Украины в Россию, касается, прежде всего, трудовых мигрантов и тех же отдыхающих, которые приезжают на отдых в Крым. Таким образом, заключает Полонский, власти Украины репрессируют своих граждан, а не россиян, в том числе и жителей полуострова.