В Крыму состоялся пуск нового скоростного пассажирского судна

ФОТО: РИА Новости

В свой первый рейс из Севастополя в Ялту вышло пассажирское судно нового поколения «Комета». Особенностью нового катера являются подводные крылья. Открыл навигацию премьер-министр России Дмитрий Медведев. С новой «Кометой» путь между городами займет примерно два часа.

Отмечается, что официальный старт рейсов нового судна запланирован на 1 августа. В день планируется совершать по четыре рейса. В следующем году количество «Комет» должно возрасти до трех.

Напомним, судно нового поколения «Комета 120М» производится на площадке судостроительного завода «Вымпел» в Севастополе. Вместимость нового катера 120 человек.