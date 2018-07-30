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В Крыму состоялся пуск нового скоростного пассажирского судна

30 Июля 2018 в 19:14
В Крыму состоялся пуск нового скоростного пассажирского судна
ФОТО: РИА Новости

В свой первый рейс из Севастополя в Ялту вышло пассажирское судно нового поколения «Комета». Особенностью нового катера являются подводные крылья. Открыл навигацию премьер-министр России Дмитрий Медведев. С новой «Кометой» путь между городами займет примерно два часа.

Отмечается, что официальный старт рейсов нового судна запланирован на 1 августа. В день планируется совершать по четыре рейса. В следующем году количество «Комет» должно возрасти до трех.

Напомним, судно нового поколения «Комета 120М» производится на площадке судостроительного завода «Вымпел» в Севастополе. Вместимость нового катера 120 человек.
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