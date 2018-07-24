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В Крыму сегодня продолжатся антитеррористические учения

24 Июля 2018 в 10:25

В Керченском проливе сегодня продлятся учения по обезвреживанию условных террористов, в которых задействованы МЧС, Росгвардия, Черноморский флот, МВД, ФСБ и пограничники. Как рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ, накануне состоялась теоретическая часть, во вторник стартует практическая часть. По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые Россия не может удовлетворить. К судну направится спецназ - в его цели входит освобождение заложников и нейтрализация террористов.

МЧС тем временем проводит ряд профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на всех объектах министерства образования Крыма. Глава чрезвычайного ведомства республики Крым Сергей Шахов, отметил, что задачи МЧС не только реагировать на чрезвычайные ситуации, но и осуществлять профилактику, отмечает КИА,.

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