Среда
21 февраля
USD 56.52
EUR 69.89
Горячие новости

В Крыму рассказали о преимуществах отдыха на полуострове

21 Февраля 2018 в 08:08
В Крыму рассказали о преимуществах отдыха на полуострове

В Крыму назвали важные преимущества отдыха на полуострове. По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, это безопасность и своевременность оказания медицинской помощи. Он уточнил, что речь в частности идет об отдыхе с детьми, передает РИА Новости. В кулуарах форума "Открытый Крым" министр также заявил, что некоторые территории за рубежом являются рискованными в этом смысле, а Крым надежно защищен. Туристический форум "Открытый Крым" стартовал в республике накануне выставкой в Симферополе, на которой представлено более 200 фирм туротрасли. На форуме обсудили вопросы стоимости авиаперевозок, доступности, безопасности и качества отдыха, а также легализации туристического бизнеса.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.