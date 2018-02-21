В Крыму рассказали о преимуществах отдыха на полуострове

В Крыму назвали важные преимущества отдыха на полуострове. По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, это безопасность и своевременность оказания медицинской помощи. Он уточнил, что речь в частности идет об отдыхе с детьми, передает РИА Новости. В кулуарах форума "Открытый Крым" министр также заявил, что некоторые территории за рубежом являются рискованными в этом смысле, а Крым надежно защищен. Туристический форум "Открытый Крым" стартовал в республике накануне выставкой в Симферополе, на которой представлено более 200 фирм туротрасли. На форуме обсудили вопросы стоимости авиаперевозок, доступности, безопасности и качества отдыха, а также легализации туристического бизнеса.