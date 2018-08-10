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Радио JAZZ приглашает всех в Крым на Koktebel Jazz Party

10 Августа 2018 в 14:52
Радио JAZZ приглашает всех в Крым на Koktebel Jazz Party

Начало бархатного сезона ознаменуется открытием масштабного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет на побережье Крыма с 24 по 26 августа 2018 года при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM.

Ежегодно на три августовских дня артистический городок Коктебель превращается в интернациональный музыкальный эпицентр, наполненный джазовыми композициями в исполнении лучших музыкантов со всего мира. 16-й сезон джаза в Коктебеле традиционно готовит сюрпризы и специальные программы. Так, например, в 2018 году наряду с главными фестивальными площадками Koktebel Jazz Party будет впервые организована сцена в аквапарке «Коктебель».

Международный джазовый фестиваль был основан по инициативе журналиста Дмитрия Киселева в 2003 году и получил имя по названию небольшого уютного городка в одной из крымских бухт. В разные годы Koktebel Jazz Party собирал на своих сценах самые разные коллективы со всех стран мира: Бразилии, США, Израиля, Великобритании, Индии, Германии и других. 2017 год запомнился визитом президента РФ Владимира Путина.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции. 

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