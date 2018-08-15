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В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

15 Августа 2018 в 13:56
В Крыму прекратили выпуск карт Visa и MasterCard

Крымский Генбанк прекратил обслуживать выпущенные им ранее карты платежных систем Visa и MasterCard. Об этом сообщают РИА Новости, отмечая, что организация переходит на платежную систему «Мир».

В пресс-службе Генбанка подчеркнули, что в связи с санкциями, введенными Соединёнными Штатами в декабре 2014 года, Visa не может оказывать услуги и предлагать свои продукты на территории полуострова, подчёркивает Газета.ру.

В министерстве экономического развития региона подчеркнули, что на жителях Крыма прекращение выпуска карт Visa и MasterCard никак не отразится. Напротив, она поможет продвижению на полуострове платежной системы «Мир».

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