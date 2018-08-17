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В Крыму появится первый подводный парк техники

17 Августа 2018 в 17:13
В Крыму появится первый подводный парк техники

Первым экспонатом искусственно создаваемого парка стал списанный турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24. Его погрузили на глубину 10 метров недалеко от пос.Оползневое у южного берега Крыма. Парк будет находиться на расстоянии 400 м от берега.

Всего в парке решено разместить три объекта: кроме самолета Ан-2 затопят еще два бронетранспортера. Они будут расположены на разных глубинах, чтобы туристы могли погружаться на разную глубину.

В дирекции ГУП РК «Крымские морские порты» сообщили журналистам, что создаваемый в Крыму парк подводной техники станет первым в России.

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