В Крыму появится первый подводный парк техники

Первым экспонатом искусственно создаваемого парка стал списанный турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24. Его погрузили на глубину 10 метров недалеко от пос.Оползневое у южного берега Крыма. Парк будет находиться на расстоянии 400 м от берега.

Всего в парке решено разместить три объекта: кроме самолета Ан-2 затопят еще два бронетранспортера. Они будут расположены на разных глубинах, чтобы туристы могли погружаться на разную глубину.

В дирекции ГУП РК «Крымские морские порты» сообщили журналистам, что создаваемый в Крыму парк подводной техники станет первым в России.