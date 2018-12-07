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В Крыму планируют открыть новый асфальтобетонный завод

7 Декабря 2018 в 22:59
В Крыму планируют открыть новый асфальтобетонный завод

В Крыму прошла деловая встреча представителей исполнительных органов государственной власти республики, Корпорации развития Республики Крым и делегаций из Липецка и Австрии. Предметом переговоров стала инициатива австрийских и липецких бизнесменов по созданию асфальтобетонного завода и битумного терминала на территории Советского района. Строить завод планируют представители ТТЦ «Фолиум» и ООО «Техноресурс» из Липецка, в производстве асфальтобетонных смесей будут применяться инновационные технологии компании «Porr AG». Бизнес-проект предполагает сумму инвестиций порядка 310 млн рублей и 100 рабочих мест. К поиску инвестиционной площадки приступит Корпорация развития Крыма сразу после подписания соответствующего соглашения, сообщает Крымское информационное агентство.

Ранее Всемирный банк не увидел причин для роста ВВП России выше 1,5-1,8% в среднесрочной перспективе. Такой прогноз сохранится даже при условии, что среднегодовая цена на нефть не превысит 70 долларов за баррель. Об этом говорится в докладе московского представительства Всемирного банка. При этом, как подчеркнули в финансовой организации, рост экономики может ускориться с 2028 года до 3%. Для этого должна повыситься факторная производительность.

Экономист, программный директор клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик в эфире НСН, напротив, заявил, что у российской экономики есть потенциал для роста.

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