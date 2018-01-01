В Крыму ответили на новогоднее обращение Порошенко

Порошенко, учитывая отторжение, которое испытывают украинцы к своим лидерам, пытается «добрым словом» формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Так прокомментировал новогоднее обращение украинского лидера депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

«Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обёртке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество», - заявил депутат, слова которого приводит RT.

Бальек отметил, что украинский народ, действительно, не падает духом даже в самых сложных ситуациях. Но «с такими рулевыми никакой оптимизм не поможет», уверен парламентарий.

«И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — заключил Руслан Бальбек.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал неприкрытым цинизмом обращение Порошенко к жителям Донбасса и Крыма, которых украинский лидер называл «братья и сестры».