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В Крыму ответили на фантазии Порошенко об украинском флаге в Ялте

11 Августа 2018 в 15:36
В Крыму ответили на фантазии Порошенко об украинском флаге в Ялте

Украинский флаг никогда больше не поднимется ни над Ялтой, ни над Крымом. Такое заявление в ответ на обещание президента Украины Петра Порошенко сделал вице-спикер Крымского парламента Ефим Фикс.

«Никогда украинский флаг не будет развиваться априори ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. Те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела», - заявил Фикс, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее 11 августа   президент Украины Петр Порошенко поздравил Ялту с Днем города и назвал ее «жемчужиной Крыма». Он также пообещал, что над городом снова поднимется сине-желтый флаг.

В ответ на это член Совфеда Алексей Пушков напомнил Порошенко о том, что его рейтинг составляет всего 8%. Сенатор отметил, что при такой поддержке населения украинскому президенту только и остается, что раздавать «бодрые обещания», пишет Газета.ру

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