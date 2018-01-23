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В Крыму отреагировали на нежелание Киева забирать военную технику

23 Января 2018 в 12:14
В Крыму отреагировали на нежелание Киева забирать военную технику

В Крыму предположили, что Киев всё-таки заберёт свою военную технику из Крыма. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков, который представляет республику в верхней палате российского парламента, сообщает RT.

«Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра. Заявления, которые делают представители Украины, свидетельствуют о том, что они до сих пор нацелены на обострение отношений с Россией. Они настроены продолжать рвать связи. Но рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих однозначно», - заявил сенатор.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о готовности России передать Киеву украинскую военную технику, которая осталась на территории Крыма. В то же время глава МИД Украины Павел Климкин такое предложение посчитал трюком, сообщает Газета.ру.

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