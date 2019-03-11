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В Крыму оштрафовали владельцев кошек и собак

11 Марта 2019 в 20:42
В Крыму оштрафовали владельцев кошек и собак

Государственными ветеринарными инспекторами Сакского района Республики Крым проведены проверки об отказе владельцев животных от обязательной вакцинации против бешенства собак и кошек.

За нарушение ветеринарного законодательства, в том числе отсутствие вакцинации против бешенства у собак и кошек, семеро владельцев животных привлечены к административной ответственности. Всем владельцам животных вручены требования об устранении нарушений, сообщает Крымское информационное агентство.

Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН ранее объяснил каких лис необходимо бояться и как отличить здорового зверька от больного.

«Действительно рыжие лисы-огневки чаще стали заходить на территорию населенных пунктов. Нужно учитывать, что этот зверек легко приспосабливается к антропогенным ландшафтам, то есть легко живет в городах, деревнях, пригородах. Все это лиса воспринимает как свою территорию», — рассказал телеведущий.

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