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В Крыму объяснили усиление дивизиона С-400 в Севастополе

10 Января 2018 в 09:34
В Крыму объяснили усиление дивизиона С-400 в Севастополе

Новый дивизион ЗРК С-400, который заступит на боевое дежурство в Севастополе, будет контролировать границу с Украиной. В первую очередь речь идёт о воздушном пространстве над Армянском и Чонгаром. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. В то же время депутат Госдумы Дмитрий Белик, который представляет в парламенте Севастополь, объяснил, что комплексы С-400 помогут создать плотное кольцо ПВО и исключить появление «мёртвых зон», сообщают РИА Новости.

Напомним, ЗРК должны заступить на боевое дежурство 12 января 2018 года. Об этом ещё в декабре рассказали в министерстве обороны РФ, сообщает Газета.ру

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