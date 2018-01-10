В Крыму объяснили усиление дивизиона С-400 в Севастополе

Новый дивизион ЗРК С-400, который заступит на боевое дежурство в Севастополе, будет контролировать границу с Украиной. В первую очередь речь идёт о воздушном пространстве над Армянском и Чонгаром. Об этом рассказал источник в силовых структурах Крыма. В то же время депутат Госдумы Дмитрий Белик, который представляет в парламенте Севастополь, объяснил, что комплексы С-400 помогут создать плотное кольцо ПВО и исключить появление «мёртвых зон», сообщают РИА Новости.

Напомним, ЗРК должны заступить на боевое дежурство 12 января 2018 года. Об этом ещё в декабре рассказали в министерстве обороны РФ, сообщает Газета.ру .