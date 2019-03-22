В Крыму обвинили потенциального заказчика убийства

Ленинский районный суд Севастополя вынес обвинительный приговор в отношении местного 28-летнего жителя, передает Крымское информационное агентство.



На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал его виновным в приготовление к убийству двух лиц по найму из корыстных побуждений и краже. Судом установлено, что преступник желал лишить жизни свою мать и сестру, чтобы больше не платить алименты на содержание матери и получить в наследство квартиру, земельный участок и жилой дом.

Он подыскал мужчину, который согласился совершить данные действия за вознаграждение в размере 600 тысяч рублей. Заказчик передал исполнителю часть оговоренной суммы, в том числе из денег, которые получил в результате кражи мобильного телефона по месту работы.

Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

