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В Крыму начали испытывать подводный беспилотник «Клавесин»

15 Мая 2018 в 09:24
В Крыму начали испытывать подводный беспилотник «Клавесин»

Новейший морской российский робот-беспилотник «Клавесин-2» начали испытывать у берегов Крыма. В главном командовании ВМФ России рассказали «Известиям», что испытания проходят на полигоне «Феодосия». Беспилотник внешне напоминает подлодку в миниатюре: его длина около семи метров, диаметр – около метра. На его борту более современное и совершенное оборудование, чем у его предшественника «Клавесина-1», передает Ura.ru.

По словам военно-морского эксперта Александра Мозгового, аппарат способен вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна. Эксперт добавил, что Крым, скорее всего, станет основным местом испытаний новейших российских робототехнических комплексов, которые поступят на вооружение ВМФ.

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