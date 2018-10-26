В крыму Крыма готовят меры по усилению безопасности в школах

Крымский парламент готовит меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях страны в связи с недавней трагедией в Керчи, в их числе — повышение возрастного ценза на покупку оружия, сообщил глава парламента Владимир Константинов. Его слова приводят РИА Новости.

"Нам нужны комплексные меры, направленные не только на совершенствование мер безопасности, но и на морально-психологическое оздоровление нашего общества", — уточнил глава крымского парламента.

Ранее эксперт по безопасности рассказал НСН, что внедрение специалистов по предотвращению преступлений в школах поможет избежать повторения трагедии.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что комплексная работа превентолога, психолога и учителей поможет сократить риски повторения трагических ситуаций.

«Помимо выдачи оружия должна вестись работа в школьных и других образовательных учреждениях. Мы предлагаем ввести должность превентолога. Это человек, который отвечает за профилактику правонарушений учащихся, выявлять среди них людей из рисковой зоны, человек в идеале офицер – отставник", - отметил эксперт.







