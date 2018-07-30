В Крыму готовы сотрудничать с ОБСЕ

В Крыму выразили готовность вести диалог с ОБСЕ. Об этом рассказал председатель комитета по межнациональным отношениям крымского Госсовета Юрий Гемпель, пишет «Газета.ру».

Он подчеркнул, что на полуострове всегда готовы к сотрудничеству, даже несмотря на негативное отношение ряда организаций, включая ОБСЕ, к региону. По его словам, отношение прослеживается во многих публикациях международных организаций, отмечает RT.

Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уточнили, что пока не рассматривают возможность визита в Крым. Обязательным условием для посещения региона наблюдателями было названо приглашение Киева.