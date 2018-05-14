В Крыму фиксируется снижение числа безработных

Количество безработных в Крыму в течение минувшего апреля – по сравнению с показатели марта 2018-го – снизилось более чем на 11% и составило 5143 человека. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на данные Крымстата.

Между тем, источник подчёркивает, что заявленная работодателями потребность в сотрудниках в конце апреля выросла почти на 18% - по сравнению с мартом этого года и составила почти 15 тысяч человек. Из них нехватка специалистов рабочих профессий составляет чуть более восьми с половиной тысяч человек.