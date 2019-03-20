В Крыму арестован первый президент республики Мешков

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован на двое суток. Его обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции, сообщает Ura.ru.

Задержание произошло во время концерта в Симферополе, который был посвящен пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Уточняется, что Мешкова в компании еще человек остановили сотрудники полиции и попросили предъявить документы. Однако, со стороны президента республики прозвучал отказ. После чего и был составлен протокол о неподчинении полиции. Центральный районный суд Симферополя признал Мешкова виновным и назначил наказание в виде двух суток административного ареста.

Юрий Мешков был первым и единственным президентом Крыма с 1994 по 1995 год. В 2011 году его депортировали из Крыма и запретили въезд на территорию Украины в течение пяти лет.