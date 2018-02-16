В Кремле вновь прокомментировали информацию о погибших в Сирии россиянах

В Кремле вновь прокомментировали информацию о гибели граждан России в Сирии. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, новых данных об этом нет, сообщает «Газета.ру» .

«У нас никакой новой информации нет. Все, что мы могли сказать, мы уже сказали по этому вопросу», - цитируют слова Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Сирии во время удара коалиции во главе с Америкой могли погибнуть пять граждан России, однако это является предварительной информацией, так как их гражданство ещё не подтверждено. В то же время Захарова уточнила, что информацию о большом количестве погибших россиянах распространили боевики, сообщает РЕН ТВ .