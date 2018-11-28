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В Кремле удивились шумихе вокруг гражданства Брилёва

28 Ноября 2018 в 19:23
В Кремле удивились шумихе вокруг гражданства Брилёва

В Кремле выразили недоумение в связи с шумихой, поднятой вокруг британского подданства тележурналиста Сергея Брилёва. «Он абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. Брилёв не госслужащий, поэтому никакие ограничения его не затрагивают», - заявил радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он отметил также, что Владимир Путин хорошо знает Брилева, как и других известных журналистов, которые с ним работают.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Брилёв со своей женой числится среди избирателей респектабельного лондонского района Ноттинг-Хилл. Это возможно только при наличии британского гражданства. По данным ФБК, супруга журналиста владеет в Лондоне квартирой стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов.

Позже сам Сергей Брилёв подтвердил, что помимо российского гражданства имеет британское подданство, а также владеет недвижимостью в Лондоне.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН заявил ранее, что российская политическая элита уязвима для вербовки западными спецслужбами.


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