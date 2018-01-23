В Кремле сожалеют в связи с недопуском Шипулина, Устюгова и Ана на Олимпиаду

В Кремле выразили глубокое сожаление в связи с отказом Международного олимпийского комитета приглашать на Олимпиаду трёх российских спортсменов, в том числе биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана. С такими словами выступи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», - цитирует слова Пескова RT.

В то же время представитель Кремля выразил надежду на то, что то, что ситуацию удастся прояснить. Ранее стало известно, что ни Шипулин, ни Устюгов, ни Ан не включены в список спортсменов, которых МОК пригласит на Олимпиаду в Пхёнчхан, сообщает Ura.ru . Информацию подтвердил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он подчеркнул, что в список также не попал целый ряд российских атлетов в разных видах спорта, сообщает «Свободная Пресса» .