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В Кремле сожалеют о недопуске россиян на ОИ после решения CAS

5 Февраля 2018 в 15:44
В Кремле сожалеют о недопуске россиян на ОИ после решения CAS

В Кремле сожалеют, что МОК не допустил спортсменов из России, оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне до Игр в Пхёнчхане, сообщает «Свободная пресса».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с МОК по поводу защиты интересов отечественных спортсменов и восстановления справедливости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение МОК отказать в участии в Играх оправданным «атлетам из России». Она предположила, что пришло время проверить сам МОК на допинг. 

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