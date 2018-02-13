В Кремле рассказали о самочувствии Путина

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В Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин продолжает работать, несмотря на простуду. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать», - цитирует слова Пескова Ura.ru .

Как подчеркнул пресс-секретарь президента, зимняя холодная погода никого не обошла стороной, в том числе и главу страны, пишут argumenti.ru .

О том, что Владимир Путин заболел, стало известно 12 февраля, когда он пришёл на встречу финалистами «Лидеров России». Тогда он извинился за севший голос, но продолжил работу, сообщает «Русская планета» .