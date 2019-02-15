В Кремле рассказали о повреждённом пальце Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал травму главы государства, которую тот получил накануне во время тренировки с дзюдоистами в Сочи.

«Во время одного из захватов чуть-чуть ударил палец. Это обычная травма, ничего страшного, даже не травма это. Спорт есть спорт», — приводит слова Пескова Life.

Напомним, Владимир Путин вышел на татами после трёхсторонней встречи с главами Ирана и Турции. Во время спарринга с олимпийским чемпионом 2016 года Бесланом Мудрановым он повредил палец правой руки, отмечает Ura.ru. Проблема была решена с помощью обычного пластыря.