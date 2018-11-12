В Кремле рассказали о контакте Путина и Трампа в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о контактах резидента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже во время праздничных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

По словам Пескова, они перекинулись «парой слов» о том, что им есть, о чем поговорить друг с другом, передает RT.

Официальный представитель Кремля также отметил, что президенты России и США договорились провести встречу на саммите G20 в Аргентине, пишет «Свободная пресса».

Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН заявил, что глобальные проблемы решить во время праздничного обеда в Елисейском дворце невозможно.