В Кремле рассказали о готовности военных из РФ отразить атаки боевиков в Сирии

В Кремле заявили, что оставшийся в Сирии военный контингент готов отразить атаки террористов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для этого есть все возможности.

«Тот контингент, и военная инфраструктура, которые остаются в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться», - цитирует слова Пескова РБК.

Как подчеркнул представитель Кремля, президент РФ Владимир Путин, когда принимал решение о выводе российских военных из Сирии, понимал, что вылазки боевиков в одночасье не прекратятся.

Напомним, 8 января в Минобороны рассказали об атаке беспилотниками, которые были снабжены взрывчаткой, на авиабазу Хмеймим и на пункт обеспечения в Тартусе. Они не долетели до мест назначения. Более того, три дрона были захвачены, сообщает Газета.ру .