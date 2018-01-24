Среда
24 января
USD 56.41
EUR 69.07
Горячие новости

В Кремле призвали избегать слова «бойкот» при разговоре об Олимпиаде

24 Января 2018 в 12:50
В Кремле призвали избегать слова «бойкот» при разговоре об Олимпиаде

В Кремле заявили о необходимости продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом. В целом, сложившуюся перед Играми в Пхёнчхане ситуацию охарактеризовали как сложную. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», - цитирует слова Пескова «Газета.ру».

Ранее стало известно, что болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны Олимпиады. В декабре МОК принял решение о недопуске сборной РФ к ОИ-2018. В Играх смогут принять участие только те спортсмены, которые докажут свою «чистоту». Однако выступать они будут под олимпийским флагом, сообщает Ura.ru.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.