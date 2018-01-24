В Кремле призвали избегать слова «бойкот» при разговоре об Олимпиаде

В Кремле заявили о необходимости продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом. В целом, сложившуюся перед Играми в Пхёнчхане ситуацию охарактеризовали как сложную. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно», - цитирует слова Пескова «Газета.ру» .

Ранее стало известно, что болельщикам запретили проносить российский флаг на трибуны Олимпиады. В декабре МОК принял решение о недопуске сборной РФ к ОИ-2018. В Играх смогут принять участие только те спортсмены, которые докажут свою «чистоту». Однако выступать они будут под олимпийским флагом, сообщает Ura.ru .