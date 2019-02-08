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В Кремле признались, как Янукович получил охрану

8 Февраля 2019 в 14:20
В Кремле признались, как Янукович получил охрану

Охрана бывшему президенту Украины Виктору Януковичу была предоставлена по распоряжению Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Как отмечают «Известия», представитель кремля раскрыл некоторые детали.

Указ Путин завизировал, когда Янукович прибыл в Россию после госпереворота на Украине в качестве всеми признанного главы государства. При этом Песков уклонился от ответа на вопрос, каким именно структурам поручено осуществлять охрану бывшего украинского лидера. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Янукович не имеет никакого особого статуса в России, обращает внимание «ФедералПресс».

На днях Виктор Янукович заявил во время пресс-конференции в Москве, что боится покушения со стороны нынешнего киевского режима. Экс-президент Украины, проживающий в России, сам обратился к властям РФ с просьбой обеспечить ему личную безопасность. На Украине Януковича суд признал виновным в государственной измене и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

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