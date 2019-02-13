В Кремле отвергли причастность к кибератакам на ЦИК Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления о причастности России к кибератакам на ЦИК Украины. По словам официального представителя Кремля, подобные обвинения носят характер мании.

RT напоминает , что глава украинской киберполиции Сергей Демедюк утверждает, что «подконтрольные России хакеры наращивают атаки на Центризбирком».

«Нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — указал Песков.

Он добавил, что Москва никогда подобным не занималась, а все обвинения беспочвенны и голословны.