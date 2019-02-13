В Кремле отвергли причастность к кибератакам на ЦИК Украины

RT напоминает, что глава украинской киберполиции Сергей Демедюк утверждает, что «подконтрольные России хакеры наращивают атаки на Центризбирком».
«Нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — указал Песков.
Он добавил, что Москва никогда подобным не занималась, а все обвинения беспочвенны и голословны.
Ранее СМИ писали, что в 2018 году в России было выявлено более 4,3 млрд кибератак. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил в эфире НСН, что в действительности серьезных кибератак происходит на несколько порядков меньше.