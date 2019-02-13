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В Кремле отвергли причастность к кибератакам на ЦИК Украины

13 Февраля 2019 в 15:28
В Кремле отвергли причастность к кибератакам на ЦИК Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления о причастности России к кибератакам на ЦИК Украины. По словам официального представителя Кремля, подобные обвинения носят характер мании.

RT напоминает, что глава украинской киберполиции Сергей Демедюк утверждает, что «подконтрольные России хакеры наращивают атаки на Центризбирком».

«Нам об этом ничего не известно. Я только могу сказать, что мы слышим огромное количество аналогичных заявлений из разных стран мира. Похоже, это принимает характер какой-то мании или фобии», — указал Песков.

Он добавил, что Москва никогда подобным не занималась, а все обвинения беспочвенны и голословны.

Ранее СМИ писали, что в 2018 году в России было выявлено более 4,3 млрд кибератак. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил в эфире НСН, что в действительности серьезных кибератак происходит на несколько порядков меньше.

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