Кремль: В новых обвинениях в адрес Браудера нет связи с «делом Скрипалей»

Кремль не согласился с позицией Уильяма Браудера, который заявил о том, что выдвинутые в его адрес новые обвинения являются ответом на «дело Скрипалей». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, так называемое «дело Браудера» получило развитие гораздо раньше, чем в британском Солсбери произошёл инцидент со Скрипалями.

Напомним, ранее сегодня Генеральная прокуратура России сообщила, что в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который ранее был заочно осужден в России за уклонение от уплаты налогов, возбуждено новое уголовное дело: о создании преступного сообщества. Браудер расценил новые обвинения, как реакцию Москвы на «дело Скрипалей», подчёркивает RT.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сотрудник фонда Сергей Магнитский, который скончался в 2009 году в московском СИЗО, мог быть отравлен «диверсионным химическим веществом», и «весьма вероятно», что его отравили по приказу Браудера, отмечает Ura.ru.



