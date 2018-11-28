В Кремле не знают об отмене встречи Путина и Трампа в рамках G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что предстоящая в рамках саммита «Большой двадцатки» встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, согласована и в Кремле продолжается подготовка к ней.

Песков уточнил, что в Кремль не поступало никакой информации от американских коллег о каком-либо изменении в намерениях, передает Ura.ru.

Между тем, американский президент поставил под сомнения встречу с Путиным из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Саммит G20 состоится в Аргентине 30 ноября-1 декабря.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН пояснил, что Путин и Трамп в любом случае увидятся во время саммита.

