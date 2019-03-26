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В Кремле не ждут ничего хорошего от решения США по Голанам

26 Марта 2019 в 13:23
В Кремле не ждут ничего хорошего от решения США по Голанам

Решение президента Соединённых Штатов Америки признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в Сирии может иметь отрицательные последствия для региона в целом. Так пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал подписанную Дональдом Трампом декларацию.

«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии», — приводит  RT слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что это признание – еще одно свидетельство нарушения Вашингтоном международного права. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление.

Как отмечают «Известия», тема Голанских высот будет обсуждаться сегодня в ходе встречи в Москве Владимира Путина с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Накануне глава Белого дома подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в Вашингтоне. Многие страны, в том числе, союзники США, выступили с критикой такого шага Вашингтона.

Как напоминает Ura.ru, Голанская возвышенность, принадлежащая Сирии, была оккупирована еврейским государством в 1967 году в ходе арабо-израильской войны из-за важности стратегического положения. Через 14 лет Кнессет объявил о суверенитете Израиля над этой территорией. Совет безопасности ООН вне признаёт это решение.

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