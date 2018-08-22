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В Кремле не слышали об упавшей в Баренцево море ракете

22 Августа 2018 в 14:29
В Кремле не слышали об упавшей в Баренцево море ракете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о неудачном пуске российской крылатой ракеты с ядерной установкой.

«В отличие от американского телеканала я не располагаю такой информацией», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также посоветовал журналистам обратиться за такой информацией в министерство обороны России, пишет «Газета.ру».

Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с докладом американской разведки, сообщил, о неудачных испытаниях российской ракеты. По данным телеканала, ракета упала в Баренцево море, передает «Русская планета». Сейчас Россия якобы пытается ее найти.

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