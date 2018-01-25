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В Кремле не разглядели цензуры в отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

25 Января 2018 в 13:40
В Кремле не разглядели цензуры в отзыве прокатного удостоверения у «Смерти Сталина»

В Кремле не считают проявлением цензуры ситуацию вокруг фильма «Смерть Сталина». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с тем, что это (отзыв прокатного удостоверения - НСН) — проявление цензуры», - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, прозвучавшая ранее инициатива о создании специального органа по выдаче прокатных удостоверений, требует обсуждений, чтобы понять его целесообразность, пишет RT.

«Есть инициатива, нужно её обсуждать. Другое дело — менять один орган на другой. Опять же — насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране», - отметил Песков.

Ранее кандидат в президенты, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, когда комментировал фильм «Смерть Сталина», заявил, что есть вещи, над которыми нельзя смеяться, сообщает Ura.ru.

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