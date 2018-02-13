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В Кремле не подтвердили гибель российских военных в Сирии

13 Февраля 2018 в 14:25
В Кремле не подтвердили гибель российских военных в Сирии

В Кремле прокомментировали информацию о якобы погибших в Сирии российских наёмниках. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова СМИ не нужно использовать в качестве первоисточника.

«Мы оперируем с вами информацией, опубликованной в СМИ. Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник. И, конечно же, всё-таки давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», - цитирует слова Пескова ТАСС.

В Кремле также рекомендовали СМИ обращаться по вопросу погибших в Сирии россиянах к Министерству обороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о гибели россиян в Сирии 7 февраля. Также были опубликованы их имена: казак Владимир Логинов, уроженцы Свердловской области Игорь Косотуров и Станислав Матвеев, а также член оппозиционной партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев. На официальном уровне эта информация не подтверждена, сообщает «Свободная Пресса».

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