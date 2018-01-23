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В Кремле назвали предложение вернуть военную технику Украине официальным

23 Января 2018 в 12:43
В Кремле назвали предложение вернуть военную технику Украине официальным

В Кремле назвали официальным предложение Киеву забрать украинскую технику с территории Крыма. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, какие-либо дополнительные ноты или послания в этом случае не нужны.

«Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу», - цитирует слова Пескова RT.

В то же время пресс-секретарь президента призвал Киев дать чёткий ответ по поводу военной техники. Песков подчеркнул, что в этом вопросе нужно сказать «да» или «нет», сообщает Газета.ру.

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