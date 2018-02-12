В Кремле назвали очередные обвинения Родченкова беспочвенными

В Кремле посчитали беспочвенными обвинения информатора WADA, бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес России. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на словам Родченкова не стоит реагировать серьёзно.

«Подобные инсинуации и заявления этого человека (который даже в фильме, скажем так, невооружённым глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может быть, и психическими проблемами) вряд ли можно воспринимать серьёзно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счёт в адрес нашей страны беспочвенны», - цитирует слова Пескова RT.

Как особо подчеркнул пресс-секретарь главы России, обвинения против президента РФ Владимира Путина являются ложью, сообщает РЕН ТВ .

Напомним, ранее во время интервью телеканалу CBS Родченков рассказал, что ему пришлось сделать пластическую операцию, чтобы изменить внешность. На такой шаг он пошёл ради собственной безопасности. Он также в очередной раз обвинил Россию в создании допинговой системы.