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В Кремле назвали очередные обвинения Родченкова беспочвенными

12 Февраля 2018 в 14:33
В Кремле назвали очередные обвинения Родченкова беспочвенными

В Кремле посчитали беспочвенными обвинения информатора WADA, бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в адрес России. Об этом 12 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на словам Родченкова не стоит реагировать серьёзно.

«Подобные инсинуации и заявления этого человека (который даже в фильме, скажем так, невооружённым глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может быть, и психическими проблемами) вряд ли можно воспринимать серьёзно. Здесь можно только сказать, что, безусловно, какие-либо обвинения на этот счёт в адрес нашей страны беспочвенны», - цитирует слова Пескова RT.

Как особо подчеркнул пресс-секретарь главы России, обвинения против президента РФ Владимира Путина являются ложью, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее во время интервью телеканалу CBS Родченков рассказал, что ему пришлось сделать пластическую операцию, чтобы изменить внешность. На такой шаг он пошёл ради собственной безопасности. Он также в очередной раз обвинил Россию в создании допинговой системы.

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