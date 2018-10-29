В Кремле начали подготовку к встрече Путина с Трампом

В Кремле начали прорабатывать встречу президентов России и США. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не уточнил никаких деталей, так как «пока никаких деталей» нет.

Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут большие двусторонние переговоры в Париже 11 ноября, передает RT.

Ранее немецкие СМИ раскритиковали канцлера Германии Ангелу Меркель за фото с Владимиром Путиным за то, что она якобы слишком дружелюбна с российским лидером.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН обвинил немецких журналистов в хамстве.